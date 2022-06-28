Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля

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28 июня 2022, 09:59

Аэропорт Анапы, Serguei Fomine/ globalloojpress.com

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



Российским авиакомпаниям предлагаю перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам: через Волгоград, Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь или Москву.



Росавиация продлевает ограничения на полеты уже 21 раз.



Ранее сообщалось о запрете, который был введен до 30 июня. Правительство РФ 20 мая выделило дополнительно более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.