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Аргументы Недели Общество 13+

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля

, 09:59

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля
Аэропорт Анапы, Serguei Fomine/ globalloojpress.com

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям предлагаю перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам: через Волгоград, Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь или Москву.

Росавиация продлевает ограничения на полеты уже 21 раз.

Ранее сообщалось о запрете, который был введен до 30 июня. Правительство РФ 20 мая выделило дополнительно более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.

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