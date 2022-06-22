Полёты гражданской авиации на юге и в центральной части России снова ограничены до 30 июня

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22 июня 2022, 10:45

Самолёт на взлёте, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В руководстве Росавиации вновь сообщили о продлении режима ограничения полётов гражданских рейсов в 11 аэропортах южной и центральной части России до 30 июня.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 30 июня 2022 года», — приводит RT сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.

Напомним, в предыдущий раз Росавиация продлевала режим ограничения полётов в 11 аэропортах до 24 июня.

Правительство РФ 20 мая выделило дополнительно более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.