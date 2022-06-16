В Росавиации продлили режим ограничения полётов в 11 аэропортах до 24 июня

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16 июня 2022, 11:15

Самолёт в небе, Dmitry Chasovitin/ Global Look Press

Руководство Росавиации заявило в четверг, 16 июня, о продлении режима ограничения полётов в 11 аэропортах страны, расположенных в южной и центральной части России. Как уточняют в федеральном агентстве, касается это воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года», − цитирует ТАСС сообщение администрации.

Напомним, 11 июня Росавиация еще раз продлила до 18 июня запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга Российской Федерации.

Как известно, Россия с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны. сделано это в связи с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.