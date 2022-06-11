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Аргументы Недели Общество 13+

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 18 июня

, 13:23

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 18 июня
фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Росавиация еще раз продлит до 18 июня запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга Российской Федерации.

Ограничения полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста были введены Росавиацией 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции на Украине.

В ведомстве 11 июня сообщили, что "режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени".

Все остальные аэропорты в России работают штатно.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

В мире