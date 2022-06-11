Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 18 июня

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11 июня 2022, 13:23

фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Росавиация еще раз продлит до 18 июня запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга Российской Федерации.

Ограничения полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста были введены Росавиацией 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции на Украине.

В ведомстве 11 июня сообщили, что "режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени".

Все остальные аэропорты в России работают штатно.