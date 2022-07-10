Блогерша Катя Голышева попала в реанимацию, пострадав во время грозы

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10 июля 2022, 22:11 Источник: Тeleprogramma.pro

Катя Голышева, фото из соцсети

Блогерша Екатерина Голышева попала в реанимацию, пострадав во время урагана в Москве. Девушка сама написала в соцсети о госпитализации.

Катя опубликовала и фото из скорой и реанимации. Продюсер Голышевой Заир Юсупов рассказал, что разряд громыхнул рядом с домой, где живет блогерша. Девушку ударило током через телефон, который в это время она поставила на зарядку, - сообщает издание Тeleprogramma.pro.

«Молния была красивая», - написала Голышева и перестала общаться в соцсетях.

Инцидент с Катей произошел в субботу. Звезда соцсетей второй день не выходит на связь с подписчиками.

В воскресенье в Москве от урагана пострадали более десяти человек.