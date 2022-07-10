Собянин сообщил, что в Москве во время урагана погиб один человек

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10 июля 2022, 19:56 Источник: Сергей Собянин

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сообщил о гибели одного человека во время урагана. Собянин отметил, что уже не первый день в столице гремят грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная, порывы ветра во время грозы достигали 25 м/сек.

По словам градоначальника, госпитализированы 10 человек с травмами разной тяжести. Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Мэр Москвы сообщил, что городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. "Будьте внимательны и осторожны", - призвал Сергей Собянин москвичей и гостей столицы.

В городе действует желтый уровень погодной опасности. Из-за сильного ветра на Украинском бульваре дерево вырвало с корнем. Оно упало прямо на молодого человека, который сидел поблизости, - передает РЕН-ТВ.