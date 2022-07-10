Болельщик рассказал, что солист группы Би-2 Лёва вышел на сцену с шарфом в цветах «Спартака» и «подлил масла в огонь»

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10 июля 2022, 17:27 Источник: Говорит Москва

фото: vk.com/levab2

Новый футбольный сезон в России 9 июля начался в Санкт-Петербурге матчем команд московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на «Газпром Арене». Матч за Суперкубок завершился победой «Зенита» со счётом 4-0.

После матча поклонники футбола обсуждают инцидент на стадионе. Выступить на матче пригласили певицу Максим и группу «Би-2». Когда запела Максим, стадион встал, и ей подпевали все.

А вот шарфик в цветах московского «Спартака» стал для болельщиков «Зенита» раздражителем. В интервью радиостанции «Говорит Москва» болельщик Дмитрий рассказал, что обстановка на стадионе накалилась ещё до выступления «Би-2», но выход Егора Бортника (Лёвы) в красно-белом шарфике «подлил масла в огонь».

Дмитрий подтвердил, что группу «Би-2» освистали. Болельщик рассказал, что ожидалось выступление группы «Ленинград», но выступили «Би-2». По информации Дмитрия, освистывали их фанаты «Зенита», фанатская трибуна «Вираж». По его словам, освистывали из-за того, что у солиста группы был шарфик «Спартака», дело в этом и в том, что матч проходил в Санкт-Петербурге.

Суперкубок остался в Петербурге третий раз подряд.