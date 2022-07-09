«Зенит» разгромил «Спартак» - 4:0 и в третий раз подряд забрал Суперкубок

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

9 июля 2022, 21:44 Борис Омельченко,

Сегодня, в субботу, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» откроется новый российский футбольный сезон. В матче за Olimpbet Суперкубок России встретятся чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак». Встречу рассудит бригада арбитров под руководством Владимира Москалева. «Зенит» сыграет в матче в статусе чемпиона России, а «Спартак» - обладателя Кубка страны. Очередной сезон Премьер-лиги вызывает немало вопросов и тревог у специалистов и болельщиков. Общее состояние нашего футбола сейчас можно охарактеризовать как нестабильное. Команды покидают иностранные тренеры и футболисты, неизвестно сколько нам еще ждать допуска к еврокубкам, сборная лишена возможности участвовать во всех турнирах под эгидой международных организаций. Но открытие нового сезона всегда праздник, к тому же у этих соперников скучных матчей не бывает.

Команды вышли на поле "Газпром Арены". Огромный российский триколор растянут на поле. Звучит национальный гимн Российской Федерации. Игра в Петербурге уже началась: первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита". Малком с правого фланга выполнял первый навес в чужую штрафную площадку, но Джикия в высоком прыжке сумел выбить мяч головой в поле. С правого фланга следовал прострел в штрафную площадку спартаковцев низом, но снова мяч сумел отбить Джикия. С подбора плотно по воротам пробивал Дуглас Сантос, но мяч полетел существенно левее створа ворот. Промес выполнил подачу в район линии штрафной площади, где Джикия принял мяч на грудь, после чего мощно пробивал по воротам с левой ноги, но мяч попал то ли в одного из соперников, то ли в Соболева. "Зенит" продолжает обострять игру правым флангом, откуда шла прострельная передача низом от Вендела, но у Сергеева удар в касание под прессингом Джикии не получился совсем. Хозяева поля, разумеется, стремятся играть первым номером, работая в высоком командном прессинге, в то время как "Спартаку" придётся в большей степени рассчитывать на свои контратаки. Впервые левым флангом продвинулись вперёд питерцы, откуда Дуглас Сантос пытался от лицевой линии прострелить вдоль ворот, но помешал ему это сделать Умяров. Обе команды выглядят достаточно уверенно в дебюте поединка - не чувствуется никакой излишней нервозности. В то же время настрой на игру у обеих команд максимально высокий - все настроены исключительно на победу в матче. Опасно! Клаудиньо с левого фланга выполнил навес, мяч дошёл до дальнего края штрафной площади до Вендела, который мощно пробивал с ходу, но Селихов здорово бросился навстречу бразильцу и парировал этот выстрел. Промес разогнал контратаку, затащил мяч в штрафную площадку хозяев, выманил на себя двух защитников, после чего покатил мяч правее на набежавшего Хлусевича, который в касание пробивал в дальний нижний угол - мяч прошёл в сантиметрах от цели. Зенитовцы лучше контролируют мяч и остро атакуют, не давая спартаковцам расслабляться. "Зенит" продолжает попытки высокого прессинга соперника, но спартаковцы очень спокойно работают на своей половине поля, в крайнем случае забрасывая мяч вперёд в борьбу. Никаких признаков паники мы не видим. Левым флангом провели атаку "сине-бело-голубые", откуда следовал навес в штрафную площадку, но Джикия пока что выглядит настоящим папой в своей штрафной площади, раз за разом играя на съёме. Ещё одна атака левым флангом от "Зенита" прошла, откуда подача шла на дальний угол вратарской площади, но там был только Рыбус, который хладнокровно грудью сбросил мяч Селихову в руки. Штрафной удар в глубине поля заработали подопечные Сергея Семака левее центральной оси стараниями Вендела. Со стандарта последовала подача Дугласа Сантоса в центр штрафной площади, но там головой мяч сумел отбить Умяров. Симпатичную комбинацию на левом фланге атаки заработали зенитовцы, стараниями четырёх футболистов. Дуглас Сантос выполнял прострел в штрафную площадку на уровне колен, но Джикия в который раз разрядил ситуацию выносом. Очень эмоционально у кромки поля себя ведёт Абаскаль, бурно реагируя на каждый игровой эпизод. В очередном единоборстве болезненный удар по голове достался Соболеву, которому сейчас необходимо оказать медицинскую помощь."Спартак" продолжает с трудом выходить из-под прессинга "Зенита" преимущественно через пас. На 29 мин. зенитовцы открывают счет: 1:0. Иван Сергеев! Вот это удар! Такого выстрела можно было бы ждать от Клаудиньо или Малкома, но не от Сергеева. Однако после отбора Кузяева Иван в касание великолепно пробил в касание метров с 24 точно в правую "девятку". Красота! Отметим, что перед голом Сергеева Кузяев в полуподкате отобрал мяч у Умярова, который на секунду зазевался, а на таком уровне это просто непозволительно. Концентрацию внимания нельзя терять совсем. На 34 мин. Малком увеличивает счет до 2:0: Вендел с левого фланга сыграл в центр на Дугласа Сантоса, который внешней стороной стопы выдал шикарный вертикальный пас на ход Малкому, который обыграл бросившегося навстречу Селихова, после чего с острого угла покатил мяч в пустые ворота. Как бы здорово не смотрелся "Спартак" в этом первом тайме, разница в классе между этими командами нынче слишком высока, и "Зенит" пользуется этим, сделав серьёзную заявку на итоговую победу в матче. Защита "Спартака" дала трещину и зенитовцы стали легче входить в штрафную и создавать мощное давление. Приуныли спартаковские фанаты на трибунах "Газпром Арены". Пока что для них поводов для радости мало. Есть надежда, что игра команды постепенно улучшается, но одной надеждой сыт не будешь. Кузяев с Рыбусом жёстко столкнулись в хоккейном стиле. В небольшом потрясении оба парня, но вызывать на поле врачей в итоге не пришлось. Пришли в себя мужики, выражая готовность продолжать встречу. Первый тайм мы уже отыграли. "Зенит" пока что на классе обыгрывает "Спартак" со счётом 2:0.

Во 2-ом тайме на 46 мин. зенитовцы забивают очередной гол, и счет становиться 3:0: как же всё просто у "Зенита" получилось. Малком затащил мяч на левый край штрафной площади, отыграл немного назад на Клаудиньо, который отыграл в центр на Вендела, а тот уложил мяч под правую штангу. Селихов только взглядом проводил мяч. Сложно представить, что "Спартак" в такой ситуации сумеет ещё обострить интригу в этом матче. Всё у "Зенита" пока что прекрасно, и очередной трофей для петербургской команды на подходе. В центре поля пасовались сейчас спартаковцы, едва не обрезавшись. "Плывёт" "Спартак". Явно в нокдауне находится команда Гильермо Абаскаля. Очень много пасов в недодачу выполняют спартаковцы. Опустили головы гости, потух блеск в глазах. Как же в такой ситуации совершать чудо-камбек? "Зенит" продолжает попытки улетать в контратаки. Команда Сергея Семака не намерена останавливаться на достигнутом. Будут пытаться "сине-бело-голубые" забить ещё. Несмотря на плачевное состояние в этом матче, Гильермо Абаскаль продолжает активно вести себя у кромки поля, подбадривая своих подопечных какими-то возгласами и аплодисментами. Малком тащил мяч в контратаку, постепенно набирая скорость, но его сумел остановить Чернов жёстким фолом, поймав бразильца на бедро, за что получил в свой пассив жёлтую карточку. Решили немного успокоить игру зенитовцы сейчас поперечными передачами. Снова приунывший "Спартак" не особо активно играет в прессинге. С дальней дистанции Малком плотно пробил по воротам, метя в левый верхний угол, но мяч прошёл над целью. Двойная замена в составе "Зенита": вместо Далера Кузяева и Ивана Сергеева на поле вышли Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра. Умяров снова обрезался в середине поля. Очень долго Наиль принимает решение относительно своих дальнейших действий. Слабый матч для него, однозначно. У Даниила Одоевского сегодня совсем не было серьёзной работы. Ни одного удара в створ ворот гости нанести не смогли. А матч уже плавно приближается к своему завершению. Продолжает у кромки поля прыгать Гильермо Абаскаль, но уже чётко видно, что глаза у испанского специалиста очень грустные. На 3-ей добавленной мин. зенитовцы доводят счет до разгромного - 4:0: это сделал Матео Кассьерра. Закономерный разгром "Спартака", москвичи пока не готовы играть два тайма, а тем более противостоять "Зениту". Суперкубок остаётся в Петербурге, причем третий раз подряд, с чем мы зенитовцев и поздравляем!