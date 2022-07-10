В ЛДПР предложили заменить слово «президент» на «правитель»

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10 июля 2022, 09:56

Съезд партии, Павел Кашаев, globallookpress.com

В пресс-службе думской фракции либерал-демократов предложили заменить термин «президент» на «правитель», чтобы иностранное слово «не укоренилось окончательно».

«Название должности главы государства всегда нас смущало», - заявили в ЛДПР.



В партии также сообщили, что слово пришло в Россию из США и предложили заменить его на русский эквивалент: «правитель».



ЛДПР уже выступали за изменение этого термина. Такой тезис был в числе поправок от либерал-демократов во время внесения изменений в Конституцию в 2020, однако не был учтен.



Ранее стало известно, что институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в вуз имени Владимира Жириновского.