В ЛДПР сообщили, что в Москве появился вуз имени Владимира Жириновского

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2 июля 2022, 14:26

ЛДПР сообщает о том, что Институт мировых цивилизаций переименовали в Университет мировых цивилизаций стал носить имя основателя партии Владимира Жириновского. На сайте вуза сообщается: "1 июля 2022 года Институт Мировых Цивилизаций получил новый статус и название".

Теперь вуз именуется "Университет Мировых Цивилизаций имени Владимира Вольфовича Жириновского".

В сообщении ЛДПР указано, что политик еще в далеком 1999 году основал Институт мировых цивилизаций и благодаря поддержке с его стороны вуз стал одним из лучших в Москве.

"По заветам основателя студентам дают недорогое и качественное образование, общежитие, а также уникальную возможность практики и последующего трудоустройства в Государственную думу", — говорится в сообщении.

Владимир Жириновский заразился коронавирусом, был госпитализирован. Политик умер 6 апреля в больнице. Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище.

Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову. ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пять лет назад на Всемирном фестивале молодежи, проходившем в нашей стране, говорил, что не против того, чтобы быть клонированным.