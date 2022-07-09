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Аргументы Недели Общество 13+

Новый глава Минфина Великобритании Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера-министра

, 20:55 Источник: РИА Новости

Новый глава Минфина Великобритании Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера-министра
Надхим Захави, фото: I-Images/Keystone Press Agency, globallookpress.com

На пост премьера-министра Великобритании выдвинул свою кандидатуру новый глава минфина Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Evening Standart.

«Канцлер Надхим Захави выдвинул свою кандидатуру на замену Бориса Джонсона на Даунинг-стрит и пообещал "стабилизировать корабль" на посту премьер-министра», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, проинформировал, что не будет выставлять свою кандидатуру на должность руководителя правительства Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона.

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