Британский министр обороны Уоллес сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона

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9 июля 2022, 15:15

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, проинформировал, что не будет выставлять свою кандидатуру на должность руководителя правительства Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Financial Times указало на то, что союзники Бориса Джонсона намерены помешать стать его преемником бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку.