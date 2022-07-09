Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Британский министр обороны Уоллес сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона

, 15:15

Британский министр обороны Уоллес сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, проинформировал, что не будет выставлять свою кандидатуру на должность руководителя правительства Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Financial Times указало на то, что союзники Бориса Джонсона намерены помешать стать его преемником бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика