Британский министр обороны Уоллес сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, проинформировал, что не будет выставлять свою кандидатуру на должность руководителя правительства Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, издание Financial Times указало на то, что союзники Бориса Джонсона намерены помешать стать его преемником бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку.