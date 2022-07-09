Министр просвещения РФ Кравцов доставил в Мелитополь первую партию российских учебников

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9 июля 2022, 17:14 Источник: ТАСС

Министр просвещения РФ Кравцов, фото: Russian Government/via Globallookpress.com

В Мелитополь Запорожской области доставили первую партию российских учебников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети администрации города.

В сообщении администрации говорится, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов доставил в Мелитополь первую партию учебников не будущий год.

Также Кравцов отметил, что в учебниках по истории «нет никакой агрессии».

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября.

