Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Министр просвещения РФ Кравцов доставил в Мелитополь первую партию российских учебников

, 17:14 Источник: ТАСС

Министр просвещения РФ Кравцов доставил в Мелитополь первую партию российских учебников
Министр просвещения РФ Кравцов, фото: Russian Government/via Globallookpress.com

В Мелитополь Запорожской области доставили первую партию российских учебников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети администрации города. 

В сообщении администрации говорится, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов доставил в Мелитополь первую партию учебников не будущий год. 

Также Кравцов отметил, что в учебниках по истории «нет никакой агрессии».

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика