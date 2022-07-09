Глава ЛНР Пасечник: новый министр образования Кусов поможет влиться учебным заведениям республики в российскую систему образования

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9 июля 2022, 16:48 Источник: ТАСС

Леонид Пасечник, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что пришедший на должность министра образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов справится с задачей интеграции системы образования республики в российскую.

Бывший вице-губернатор Севастополя Иван Кусов вступил на должность министра образования и науки ЛНР. Глава республики Пасечник выразил надежду, что победить конкурса «Лидеры России» поможет ЛНР «влиться в образовательную систему России».

«Встретился с Иваном Кусовым, назначенным на должность министра образования и науки Луганской Народной Республики. Выпускник факультета государственного управления МГУ, молодой, инициативный, победитель конкурса "Лидеры России". Уверен, что он справится на новой должности с архиважной задачей - помочь нашим учебным заведениям органично влиться в образовательную систему России», - написал Пасечник в своих социальных сетях.

Ранее руководитель ЛНР Пасечник заявил, что задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял.