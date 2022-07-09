Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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9 июля 2022, 09:16 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в субботу, 9 июля, поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, который несет глубокий нравственный и духовный смысл, а также объединяет людей.

Курбан-байрам, знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, по словам Владимира Путина, напоминает людям о непреходящих ценностях – любви, добре и милосердии.

Президент России заявил, что мусульманская община принимает активное участие в жизни страны, уделяет внимание реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов, а также воспитанию детей в уважении к обычаям предков. Путин пожелал всем, кто празднует Курбан-байрам, здоровья, успехов, счастья и благоденствия.