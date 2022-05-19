Путин: в ходе спецоперации на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2022, 10:59

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 19 мая, в приветствии приехавшим в Татарстан участникам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, отметил стойкость, мужество и самоотверженность российских военнослужащих-мусульман, задействованных в специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите жителей республик Донбасса.

Глава российского государства в поздравлении заявил, что в настоящее время поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твёрдую приверженность их заветам честного служения Отечеству, идеалам патриотизма.

Владимир Путин заявил, что в ходе проведения спецоперации на Украине "бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность".

Ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни вылетела новая партия добровольцев, «готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» на Украине.