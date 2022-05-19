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Кадыров: из Чечни вылетела новая партия добровольцев, «готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» на Украине

, 09:19

Кадыров: из Чечни вылетела новая партия добровольцев, «готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» на Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Из Чеченской Республики вылетела новая партия добровольцев, «готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале глава российского региона Рамзан Кадыров.

«“В единстве наша сила!” — с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины», — говорится в публикации Кадырова.

Он отметил, что каждый из бойцов прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа, который расположен в городе Гудермесе.

Ранее в четверг губернатор Курской области Роман Старовойт распространил информацию, согласно которой в результате новой атаки со стороны Украины на поселок Теткино погиб один человек, есть раненые.

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