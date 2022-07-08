В России за сутки выявили 3 464 случая заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 3 464 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Количество госпитализаций в Российской Федерации за прошедшие 24 часа составило 1 266, снизившись по сравнению с предшествующими сутками на 0,5%.
В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период скончались 49 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 2 787 человек, что на 12,3% меньше в сравнении с показателями 7 июля.