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Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 3 359 случаев заражения COVID-19

, 12:43

В России за сутки выявили 3 359 случаев заражения COVID-19
тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/xX0NVbJy8a8

За сутки в России зарегистрировали 3 359 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализировали 1 272 человека с коронавирусной инфекцией. Данный показатель снизился по сравнению с предшествующими сутками на 0,5%.

За минувшие сутки в стране скончались 52 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. За вышеуказанный период в России выздоровели 3 178 человек, что на 7,5% меньше в сравнении с данным 6 июля.

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