Жителей Челябинской области поздравили с Днем семьи, любви и верности

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

8 июля 2022, 08:45 Татьяна Михайлова

Фотогграфи Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южноуральцам пожелали взаимопонимания и домашнего уюта.

Сегодня, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности. В честь праздника к жителям Челябинской области обратился губернатор Алексей Текслер. «Дорогие земляки! От всей души желаю вам процветания, благополучия, взаимной поддержки! Пусть в ваших домах царят счастье и любовь!», - отметил глава региона. Он добавил, что задача региональной власти – помогать семьям и создавать условия для укрепления семейных ценностей и традиций.

Также в этот день к жителям региона обратился председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. «Семья – наша защита от жизненных невзгод, источник сил и вдохновения. Именно в семье закладываются те нравственные ориентиры, по которым человек в дальнейшем строит свою жизнь. Благодаря семье из поколения в поколение передается история рода, живут традиции», - отметил спикер парламента. Александр Лазарев пожелал родителям и детям взаимопонимания и домашнего уюта.

К поздравлениям присоединилась и глава Челябинска Наталья Котова: «Этот день наполнен особым смыслом, теплотой и искренними чувствами. Родители и дети, наши семьи, близкие - это самое дорогое, что у нас есть. Именно семья разделяет с нами радость счастливых моментов, помогает пережить трудности и преодолеть испытания. В семье нам дарят заботу, любовь и поддержку». Глава города пожелала семейного счастья, гармонии, мира и покоя.

Как писал ранее сайт «Аргументы Недели», сегодня в честь Дня семьи, любви и верности челябинскую телебашню украсит подсветка с ромашками и сердечками. А заключить брачный союз 8 июля намерено 555 южноуральских пар.