В День семьи в Челябинской области поженятся 338 влюбленных пар

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

6 июля 2022, 16:52 Анна Семенова

Пожениться в День семьи - хорошая примета. Фото: ru.freepik.com

А городская телебашня в честь праздника «обрастет» ромашками.

Южноуральцы любят подгадать вступление в брак под красивую дату. Зеркальные цифры и тематические праздники всегда пользуются огромным спросом. Вот и грядущий День семьи, любви и верности, который удачно выпадает в этом году на пятницу, станет вдвойне торжественным для 338 пар из Челябинской области.

Интересные факты: в прошлом году этот праздник был не так популярен у брачующихся, на 8 июля подали заявление только 157 южноуральских пар. А рекорд был поставлен в 2017 году, тогда в День семьи создали свои семьи 439 пар.

Кстати, в пятницу в честь праздника в Челябинске на телебашне включат особую подсветку: горожане смогут в вечернее время увидеть ромашки и сердечки. Лучше всего разглядеть красоту можно из горсада им.Пушкина, который вплотную прилегает к телерадиоцентру.

