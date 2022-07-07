Социолог Арнис Кактиньш: Мы не можем поставить знак равенства между ситуацией на Украине и памятником Освободителям в Латвии

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7 июля 2022, 22:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что будет с памятником Освободителям Риги он немецко-фашистских захватчиков? Какой процент латвийцев хотят, чтобы он был демонтирован? Директор латвийского центра соцопроса Арнис Кактиньш высказал свое профессиональное мнение.

«Мы трижды за весну уже проводил опросы об отношении латвийцев к ситуации на Украине и действиям РФ. Респондентам на сей раз был задан и вопрос об отношении к сносу памятника советским воинам в рижском Задвинье. О поддержке идеи сноса «Памятника освободителям Советской Латвии и Риги от фашистских захватчиков» в рижском Парке Победы заявили чуть меньше половины (49%) всех опрошенных, против высказались 35%. Среди говорящих дома на латышском снос поддерживают 72%, а 10% выступают против него. Среди говорящих на русском — против сноса 76%. Снос одобряют лишь 9% русскоязычных. При этом

Среди тех, кто поддерживает действия России на Украине, 66% — за снос памятника. А среди не поддерживающих действия РФ, 60% — против сноса и 22% — за снос.

«Мы видим, что не можем поставить абсолютный знак равенства между ситуацией на Украине и памятником тут, в Латвии! Мы видим, что действительно большинство тех русскоязычных, которые осуждают Россию, все-таки считают, что памятнику — быть, что неправильно его сносить. Для очень многих русских это — история, борьба против того фашизма, который был в сороковых годах. Таким образом, Латвия была освобождена от фашистов — что, с точки зрения латышей, только частично является правдой», — сказал Кактиньш.

Разделились мнения и по вопросу об эмоциональном восприятии даты 9 мая. Среди говорящих дома в основном на латышском о позитивных эмоциях в связи с 9 мая сообщили 3%, еще 60% — о негативных, а о нейтральных — 35%. Среди говорящих дома на русском картина противоположная — позитивные эмоции по поводу 9 мая испытывают 62%, негативные — 7%. Еще у 25% отношение нейтральное, а 6% не ответили.

Среди всех респондентов чаще всего о позитивных эмоциях в связи с 9 мая заявляли те, кто поддерживают действия РФ на Украине, реже всего — осуждающие. Однако независимо от отношения к ситуации у большинства русскоязычных респондентов упоминание 9 мая не вызывает негативных эмоций.

«Я абсолютно уверен, если бы мы такого рода опрос делали до 24 февраля, скорее всего, латыши были бы более лояльны и к памятнику, и к 9 мая», — сказал Кактиньш.