Максим Назаров назначен врио ректора РАНХиГС

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Максим Назаров назначен временно исполняющим обязанности на период отсутствия ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом заявила пресс-служба учебного заведения.
Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в двух эпизодах мошенничества, однако вину он не признает.
Сообщается также, что ущерб от противоправных действий ректора может превысить 40 млн рублей, ему могут вменить в вину третий эпизод мошенничества.
Несмотря на задержание, РАНХиГС работает в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются без проблем.
Ранее сообщалось, что следственный комитет просит заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Юрия Пивоварова по делу о растрате.