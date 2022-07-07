Максим Назаров назначен врио ректора РАНХиГС

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7 июля 2022, 15:58

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, Anton Belitsky/ globallookpress.com

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Максим Назаров назначен временно исполняющим обязанности на период отсутствия ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом заявила пресс-служба учебного заведения.

Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в двух эпизодах мошенничества, однако вину он не признает.

Сообщается также, что ущерб от противоправных действий ректора может превысить 40 млн рублей, ему могут вменить в вину третий эпизод мошенничества.



Несмотря на задержание, РАНХиГС работает в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются без проблем.



Ранее сообщалось, что следственный комитет просит заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Юрия Пивоварова по делу о растрате.