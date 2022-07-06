Следственный комитет просит заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Юрия Пивоварова по делу о растрате. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича», - заявила она.
По словам Пивоварова, следователи заподозрили его в оформлении на работу двух сотрудников, которые на самом деле не ходили на работу, но получали зарплату.
Ранее стало известно, что Обвиняемый в особо крупном мошенничестве ректор РАНХиГС Владимир Мау обжаловал домашний арест.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Володин: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены
Глава Харьковской ВГА Ганчев: власти и жители освобожденных территорий области стремятся к тому, чтобы она вошла в состав России
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 12:26 Финское издание «Yle»: с российской военной базы, расположенной недалеко от Финляндии, исчезли сотни единиц военной техники
- 12:22 Уваров: в России по требованию ЦБ заблокировали более 190 тыс. номеров мошенников
- 11:50 СК требует заочного ареста политолога Юрия Пивоварова
- 11:39 IKEA предлагает покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает
- Telegram | (Подписаться) Рогозин: санкции не повлияли на сферу ракетостроения