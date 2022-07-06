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Аргументы Недели Общество 13+

СК требует заочного ареста политолога Юрия Пивоварова

, 11:50

СК требует заочного ареста политолога Юрия Пивоварова
Научный руководитель РАН Юрий Пивоваров, Viktor Chernov/ globallookpress.com

Следственный комитет просит заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Юрия Пивоварова по делу о растрате. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича», - заявила она.

По словам Пивоварова, следователи заподозрили его в оформлении на работу двух сотрудников, которые на самом деле не ходили на работу, но получали зарплату.

Ранее стало известно, что Обвиняемый в особо крупном мошенничестве ректор РАНХиГС Владимир Мау обжаловал домашний арест.

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