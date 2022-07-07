Верховный суд России поддержал введение уголовной ответственности за повторную передачу телефонов в тюрьмы

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7 июля 2022, 14:38

Комната приема в тюрьме, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за повторную передачу средств связи в учреждения уголовно-исполнительной системы, подготовлен и направлен на заключение в правительство России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



Верховный суд РФ также поддержал документ.



На сегодняшний день за передачу телефона в тюрьму грозит штраф в размере 5 тыс. руб., что, по словам Хинштейна, «не отражает ни общественной опасности явления, ни его последствий».



Глава комитета Госдумы по информполитике указал на случаи мошеннических преступлений, которые совершаются благодаря наличию телефона.



Он также подчеркнул, что мобильное устройство может служить для связи с участниками преступных групп.



Ранее сообщалось, что члены парламента Финляндии поддержали законопроект, который позволит установить барьер на границе с Россией протяженностью 1300 км и закрыть ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.