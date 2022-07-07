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Аргументы Недели Политика 13+

Reuters: Финский парламент принял закон, который позволяет построить барьер от беженцев на границе с Россией

, 14:01

Reuters: Финский парламент принял закон, который позволяет построить барьер от беженцев на границе с Россией
Финляндия, Jonathan Carlile/ globallookpress.com

Члены парламента Финляндии поддержали законопроект, который позволит установить барьер на границе с Россией протяженностью 1300 км и закрыть ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект был принят большинством голосов, несмотря на то, что он противоречит нормам Евросоюза о предоставлении убежища.

Reuters также добавляет, что этот закон позволит парламенту в ускоренном порядке рассматривать решения, касающиеся охраны границ.

Ранее в МИД РФ сообщали, что вступление Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс сузит возможность мирного диалога в Балтийском регионе и осложнит там ситуацию.

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