Reuters: Финский парламент принял закон, который позволяет построить барьер от беженцев на границе с Россией

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7 июля 2022, 14:01

Финляндия, Jonathan Carlile/ globallookpress.com

Члены парламента Финляндии поддержали законопроект, который позволит установить барьер на границе с Россией протяженностью 1300 км и закрыть ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает агентство Reuters.



Законопроект был принят большинством голосов, несмотря на то, что он противоречит нормам Евросоюза о предоставлении убежища.

Reuters также добавляет, что этот закон позволит парламенту в ускоренном порядке рассматривать решения, касающиеся охраны границ.



Ранее в МИД РФ сообщали, что вступление Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс сузит возможность мирного диалога в Балтийском регионе и осложнит там ситуацию.