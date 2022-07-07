Минздрав: никакие зарубежные производители не отказываются от поставок медицинских изделий в РФ

Никакие зарубежные производители не отказываются от поставок медицинских изделий в РФ. Об этом рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
«К настоящему моменту у нас нет информации о том, что какой-то зарубежный производитель отказался от поставок медицинских изделий», - поделилась она.
В Минздраве также подтвердили наличие проблем с логистикой. На сегодняшний день эти вопросы отрабатываются министерством транспорта РФ.
Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщалось, что поставки лекарств в РФ из Европы в настоящий момент осуществляются в плановом режиме, без сбоев. Ситуация на российском фармрынке является стабильной.