Минздрав: никакие зарубежные производители не отказываются от поставок медицинских изделий в РФ

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7 июля 2022, 12:25

Здание Минздрава РФ в Москве, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Никакие зарубежные производители не отказываются от поставок медицинских изделий в РФ. Об этом рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко.

«К настоящему моменту у нас нет информации о том, что какой-то зарубежный производитель отказался от поставок медицинских изделий», - поделилась она.

В Минздраве также подтвердили наличие проблем с логистикой. На сегодняшний день эти вопросы отрабатываются министерством транспорта РФ.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщалось, что поставки лекарств в РФ из Европы в настоящий момент осуществляются в плановом режиме, без сбоев. Ситуация на российском фармрынке является стабильной.