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Аргументы Недели Общество 13+

В Росздравнадзоре заявили, что ситуация на фармрынке РФ является стабильной

, 09:50 Источник: ТАСС

В Росздравнадзоре заявили, что ситуация на фармрынке РФ является стабильной
таблетки, https://unsplash.com/photos/KltoLK6Mk-g

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что поставки лекарств в РФ из Европы в настоящий момент осуществляются в плановом режиме, без сбоев. Ситуация на российском фармрынке является стабильной.

По итогам еженедельного совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций в Росздравнадзоре заявили, что все участники мероприятия подтвердили – за минувшие семь дней ситуация на фармацевтическом рынке страны осталась стабильной. Движение поставок препаратов из Европы производится в том же объеме, сбоев не фиксируется.

В ведомстве обратили внимание на то, что замечен спад ажиотажного спроса на отдельные лекарства, который фиксировался минувшей весной.

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