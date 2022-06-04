Глава Росздравнадзора Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарств в РФ

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в рамках беседы с журналистами в субботу, 4 июня, заявила, что ситуация на российском рынке лекарств сейчас нормальная – проблем не фиксируется.
Алла Самойлова, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о текущей ситуации с лекарственными препаратами в стране, подчеркнула: "Нормально. Все хорошо".
Напомним, ранее первый заместитель руководителя Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко заявил, что в стране не фиксируются отказы со стороны зарубежных производителей поставлять лекарства в РФ.