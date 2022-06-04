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Аргументы Недели Общество 13+

Глава Росздравнадзора Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарств в РФ

, 14:55 Источник: ТАСС

Глава Росздравнадзора Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарств в РФ
лекарства, Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6428361/

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в рамках беседы с журналистами в субботу, 4 июня, заявила, что ситуация на российском рынке лекарств сейчас нормальная – проблем не фиксируется.

Алла Самойлова, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о текущей ситуации с лекарственными препаратами в стране, подчеркнула: "Нормально. Все хорошо".

Напомним, ранее первый заместитель руководителя Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко заявил, что в стране не фиксируются отказы со стороны зарубежных производителей поставлять лекарства в РФ.

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