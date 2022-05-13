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Глава центра лекарственного обеспечения Максимкина заявила, что все зарубежные производители остались в России

, 16:44 Источник: ТАСС

Глава центра лекарственного обеспечения Максимкина заявила, что все зарубежные производители остались в России
таблетки, pixabay.com

Глава Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина в пятницу заявила, что ни один зарубежный производитель лекарств с российского рынка не ушел.

Елена Максимкина подчеркнула, что все зарубежные производители препаратов остались на рынке страны.

Руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения также отметила, что осуществлена закупка лекарств в полном объеме, чтобы покрыть потребности российских пациентов на текущий год.

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