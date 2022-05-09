Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России нормализовалась

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9 мая 2022, 09:42 Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил утром в понедельник, 9 мая, что ситуация с лекарствами на территории страны к настоящему моменту нормализовалась.

Михаилу Мурашко в рамках беседы с представителями средств массовой информации задали вопрос о том, нормализовалась ли в России ситуация с лекарствами. Министр здравоохранения ответил утвердительно.

Напомним, ранее правительство разрешило Минздраву ускоренную регистрацию лекарственных препаратов, которые могут оказаться в стране в дефиците в результате введенных санкций.