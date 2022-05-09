Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России нормализовалась

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил утром в понедельник, 9 мая, что ситуация с лекарствами на территории страны к настоящему моменту нормализовалась.
Михаилу Мурашко в рамках беседы с представителями средств массовой информации задали вопрос о том, нормализовалась ли в России ситуация с лекарствами. Министр здравоохранения ответил утвердительно.
Напомним, ранее правительство разрешило Минздраву ускоренную регистрацию лекарственных препаратов, которые могут оказаться в стране в дефиците в результате введенных санкций.