Правительство разрешило Минздраву регистрировать лекарства без клинических испытаний

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12 апреля 2022, 14:15

Правительство разрешило Минздраву ускоренную регистрацию лекарственных препаратов, которые могут оказаться в России в дефиците в результате наложенных санкций. Теперь для вывода их на рынок не нужно будет проводить клинических испытаний. Правда, это послабление ограничено сроком до конца 2023 года.



Принимать решение об ускоренной регистрации препарата будет специальная межведомственная комиссия, учитывая наличие или отсутствие достаточного запаса лекарств на российском рынке. По сроку ускоренная процедура регистрации займёт 1,5-2 месяца вместо двух лет. При регистрации препарата можно будет представить в Минздрав результаты клинических испытаний, проводившихся в других странах. Но Минздрав оставляет за собой право обязать производителя провести постклинические испытания препарата.



По мнению участников рынка, благодаря такому упрощённому порядку доступность лекарственных препаратов повысится, а цены понизятся. Однако это не касается инновационных лекарств, не производимых в России. Цены на них и их доступность будут зависеть от импортных поставок.