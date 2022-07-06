«Город призрак» - Воркута

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2022, 20:00 София Савицкая

Когда-то Воркута была угольной столицей, а сейчас является самым быстрым вымирающим городом в России. Теперь она всё больше напоминает город-призрак. Это яркий пример того, что происходит с советскими моногородами если там нет ничего, кроме градообразующего предприятия. Всего за 30 лет Воркута потеряла больше половины населения. Когда - то она была третьим по величине городом за северным полярным кругом, но сегодня она опустела. Сколько на самом деле тут живет людей - никто толком и не знает. Многие Воркутинцы до сих пор числиться здесь, но не живут.

В 19 веке здесь нашли залежи угля, так что промышленное вторжение заполярный круг было предрешено. Первое поселение на этом месте появилось в 1932 году. Заключенные рабы занялись разработкой шахт и именно им Воркута обязана своим существованием. Уже в 1933 году туда отправили людей строить узкоколейную железную дорогу, которую строили 145 дней. В 1938 году НКВД основал Воркутлаг, который стал крупнейшим лагерем в системе ГУЛАГа, поэтому первые 30 лет город строили исключительно зеки, погибая на стройках. Чтобы попасть в Воркуту людям приходилось плыть по рекам Печоре и Усе, со столицы это занимало примерно 2-3 месяца дороги. В 1940 году поселок вокруг шахты назвали Воркутой. Лагерь просуществовал до начала пятидесятых, но эти края оставались местом ссылки вплоть до восьмидесятых годов.

В восьмидесятых в Воркуте работали молочный завод, птицефабрика, хладокомбинат, пивзавод, завод крупнопанельного домостроения, деревообрабатывающие комбинаты, цементный завод, завод ЖБИ, совхозы, а также теплица, где выращивали свежие овощи. Но еще до распада СССР из-за кризиса добывающей промышленности многие предприятия закрылись, а люди начали разъезжаться. После распада СССР город стал мертветь, по данным в 1991 года население Воркуты насчитывало около 119 тысяч человек, а в 2021 году – здесь уже проживает чуть больше 52 тысяч человек. Ни один город страны не славился таким стремительным опустением, как Воркута.

Жизнь проживающих в этом городе людей зависит от компании «Воркутауголь», так как рабочих мест практически нет. Когда-то в этих местах работали 20 шахт, но сейчас действуют только «Воргашорская», «Воркутинская», «Заполярная», «Комсомольская» и один угольный разрез — «Юньягинский». Местные жители ищут работу на «Авито», «Хедхантере», а также в социальной сети - «Вконтакте». Город небольшой, поэтому здесь обычно устраиваются на работу по знакомству. Средняя заработная плата – 50 тысяч рублей, а также действуют северные надбавки, что делает Воркуту не такой уж невыносимой. Если рассматривать жилье, то квартиру можно найти за смешную цену. Вокруг Воркуты есть несколько поселков. Например, Северный и Воргашор. Они находятся в паре десятков километров от самой Воркуты и квартиры там правда стоят практически ничего – 20 тысяч рублей. В поселках почти нет работы, делать там абсолютно нечего, а квартиры отдают практически бесплатно. А вот в самой Воркуте не все так мрачно. Квартиры стоят уже от 350 до 2 млн. рублей. Что, согласитесь, уже ближе к реальным ценам. То есть они низкие, но отнюдь не символические.

Если смотреть на внешний облик города Воркуты – это разбитые дороги и убитые дома где уже давно никто не живет. Интересным фактом является то, что сохранилась архитектура советских времен, фрески и фасады домов с того времени. Как будто на машине времени попадаешь на 30 лет назад. Туристы посещают этот город для того чтобы заглянуть в историю и увидеть мрачную эстетику заброшенности, былой размах сочетается с витающим в воздухе ощущением обреченности. Ничего кроме депрессии и уныния такие картины не вызывают.

Что делать с городом – непонятно. Есть ли смысл улучшать инфраструктуру и логистику, а также добавлять рабочие места? Возможно город был ошибкой советской власти если сейчас до него никому нет дела. В любом случае для местных жителей Воркута – это дом откуда им не хочется уезжать.