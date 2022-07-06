Российский сайт компании IKEA «обваливают» конкуренты

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6 июля 2022, 16:52

Cfoto/ globallookpress.com

Российский сайт компании IKEA искусственно «обваливают» конкуренты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из компании.

«Сайт к началу распродажи был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере», - поделился собеседник агентства.

Несмотря на атаки сайта, получено большое количество заказов , многие из которых все еще находятся в обработке.

Компания, которая уходит из России, должна была начать онлайн-распродажу товаров со склада накануне, но не сделала этого из-за проблем с сайтом.

Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но эта форма также не работала.

Ранее стало известно, что американская компания, производитель одежды и обуви Nike также уходит с российского рынка.