Американский производитель спортивной одежды и кроссовок Nike уходит из России

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23 июня 2022, 18:31 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/nike

Американский компания, производитель одежды и обуви Nike, заявила о своем решении окончательно уйти с российского рынка. Информация об уходе из России опубликована на сайте компании.

В сообщении указано, что компания Nike приняла решение уйти с российского рынка, сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в РФ. "Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — говорится в сообщении.

В марте 2022 года компания Nike прекратила поставки продукции в Россию, но решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.

Компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон).