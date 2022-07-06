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Госдума приняла законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона «о приземлении»

, 15:53

Госдума приняла законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона «о приземлении»
Здание Госдумы в Москве, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Государственная дума на заседании приняла во третьем, заключительном чтении законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона «о приземлении». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, «за неисполнение иностранным IT-гигантом обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению на информационном ресурсе формы обратной связи, учреждению российского юрлица или открытию представительства на территории РФ будет грозить штраф в размере до одной десятой от суммы его выручки за год».

Более того, рекламодатели, которые будут сотрудничать с информационным ресурсом компании, не исполняющей закон о «приземлении», будут также оштрафованы в размере до 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что Государственная дума в третьем, заключительном чтении приняла закон, который запрещает оплачивать товары и услуги цифровыми финансовыми активами.

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