Госдума приняла закон, запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 июля 2022, 15:41

Криптовалюта, ALEXEY BYCHKOV/ globallookpress.com

Государственная дума в третьем, заключительном чтении приняла закон, который запрещает оплачивать товары и услуги цифровыми финансовыми активами.



«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров», - говорится в документе.

Например, подобным активом являются токены.



Закон вносит изменения в законодательство в части регулирования оборота цифровых финансовых активов.



Ранее сообщалось о принятии Госдумой законопроекта «О российском движении детей и молодежи».