Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Госдума приняла закон, запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

, 15:41

Госдума приняла закон, запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами
Криптовалюта, ALEXEY BYCHKOV/ globallookpress.com

Государственная дума в третьем, заключительном чтении приняла закон, который запрещает оплачивать товары и услуги цифровыми финансовыми активами.
«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров», - говорится в документе.

Например, подобным активом являются токены.

Закон вносит изменения в законодательство в части регулирования оборота цифровых финансовых активов.

Ранее сообщалось о принятии Госдумой законопроекта «О российском движении детей и молодежи».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram