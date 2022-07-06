Для Кремля космос – это такая же скрепа, как Победа или Черноморский флот

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2022, 14:22

10 лет назад казалось, что Россия постепенно уходит с космодрома Байконур на строящийся Восточный в Амурской области. Согласно прогнозам аналитиков, к сегодняшнему дню первая в мире звёздная гавань должна была полностью использоваться Казахстаном, который мечтал развивать на нём собственные проекты и становиться космической державой. И это выглядело как отказ Москвы от Королёва, Гагарина и золотой эры советской космонавтики. Но ничего подобного не произошло: Байконур остаётся российским до 2050 года. И это же повод для скепсиса: дескать, продолжают жить старыми соками.



Байконур – это не только первый и самый большой космодром в мире. Это не только пусковая площадка, знакомая каждому по кадрам кинохроники. Это целое степное государство площадью 7, 6 тыс. кв. км – как три Люксембурга. На территории космодрома расположены 15 пусковых установок для запусков ракет-носителей, 4 установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов. Это не считая 470 км железнодорожных путей, 1, 2 тыс. км автодорог, двух аэропортов и 70-тысячного города Байконура. Здесь же базируются филиалы крупнейших российских предприятий отрасли: РКК «Энергия», АО «РКЦ «Прогресс», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и т.д.



Россия тратит на содержание этого хозяйства 1, 5 млрд рублей в год. Плюс 1 млрд – прямая дотация из бюджета городу Байконур. И ещё 3, 5 млрд – арендная плата Казахстану за космодром. Итого 6 млрд – менее 3% бюджета на космические исследования в России.



Пилотируемые полёты нынче осуществляются только с Байконура, поскольку для них нужна система аварийного спасения (САС), которая в случае проблем при взлёте вернёт космонавтов на Землю. А казахская степь для этого приспособлена явно лучше сибирской тайги. В 2018 г. система на Байконуре спасла жизнь космонавтам «Союз-МС-10». А на Восточном первый пилотируемый полёт только планируют осуществить в 2025 году. И всё равно в случае вынужденной посадки по баллистической траектории космический корабль может оказаться в водах Тихого океана.



Для запуска тяжёлых ракет-носителей у Байконура просто нет альтернативы – площадок для их запуска на Восточном так и не построили, а в Казахстане их целых четыре.



Для Кремля космос – это такая же скрепа, как Победа или Черноморский флот. На них всегда найдут деньги, потому что народ никогда не позволит их «слить». Да и сама власть вполне эффективно строит собственную легитимность вокруг былых военно-космических побед. По той же логике Байконур не только эффективен, но и сакрален. Россия не может расстаться с Байконуром, Казахстан не может эксплуатировать его без россиян.



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