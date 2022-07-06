«Вкусно - и точка» вскоре возобновит доставку, которая была отключена после ухода McDonald

Сеть быстрого питания «Вкусно - и точка» намерена вскоре возобновить доставку продукции. Такая услуга стала недоступна после закрытия бывших ресторанов McDonald's и их открытия под новым именем. Об этом сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день посетители могут приобрести блюда на вынос или перекусить внутри ресторанов.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте ушла из России и продала бизнес в РФ. Покупателем стал бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор, который стал управлять ресторанами под новым именем «Вкусно - и точка».
Ранее сообщалось, что в пресс-службе ресторана «Вкусно - и точка» опровергли появление в меню пива и другой алкогольной продукции.
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