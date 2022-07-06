«Вкусно - и точка» вскоре возобновит доставку, которая была отключена после ухода McDonald

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6 июля 2022, 14:29

Вкусно-и точка, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Сеть быстрого питания «Вкусно - и точка» намерена вскоре возобновить доставку продукции. Такая услуга стала недоступна после закрытия бывших ресторанов McDonald's и их открытия под новым именем. Об этом сообщает РИА Новости.



На сегодняшний день посетители могут приобрести блюда на вынос или перекусить внутри ресторанов.



Американская сеть фастфуда McDonald's в марте ушла из России и продала бизнес в РФ. Покупателем стал бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор, который стал управлять ресторанами под новым именем «Вкусно - и точка».



Ранее сообщалось, что в пресс-службе ресторана «Вкусно - и точка» опровергли появление в меню пива и другой алкогольной продукции.