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«Вкусно - и точка» вскоре возобновит доставку, которая была отключена после ухода McDonald

, 14:29

«Вкусно - и точка» вскоре возобновит доставку, которая была отключена после ухода McDonald
Вкусно-и точка, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Сеть быстрого питания «Вкусно - и точка» намерена вскоре возобновить доставку продукции. Такая услуга стала недоступна после закрытия бывших ресторанов McDonald's и их открытия под новым именем. Об этом сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день посетители могут приобрести блюда на вынос или перекусить внутри ресторанов.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте ушла из России и продала бизнес в РФ. Покупателем стал бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор, который стал управлять ресторанами под новым именем «Вкусно - и точка».

Ранее сообщалось, что в пресс-службе ресторана «Вкусно - и точка» опровергли появление в меню пива и другой алкогольной продукции.

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