Пресс-служба сети ресторанов «Вкусно - и точка» опровергла появление пива в меню

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2 июля 2022, 15:12 Источник: РИА Новости

Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В пресс-службе ресторана «Вкусно - и точка» заявили, что в меню пива и другой алкогольной продукции не будет. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее было опубликованы фото, на которых было изображено меню с пивом, однако в пресс-службе «Вкусно - и точка» пояснили, что заведение на фото относится к предприятиям бывших франчайзи сети McDonald’s.

«Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети «Вкусно - и точка», но также к McDonald's: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и так далее", - сообщили в пресс-службе.

Также в компании добавили, что преемник McDonald’s – это сеть ресторанов для семейного отдыха. Соотвественно, продажа алкогольной продукции в предприятии не планируется.

Ранее генеральный директор сети ресторанов Олег Пароев рассказал о темпах открытия «Вкусно - и точка» в России.