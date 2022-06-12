В России вместо американских ресторанов McDonald's открывается новая сеть «Вкусно и точка»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2022, 12:09

Вместо американских ресторанов McDonald's, ушедших из России, в нашей стране открывается новая сеть «Вкусно и точка». Первый ресторан открывается 12 июня на Пушкинской площади в Москве.

Информацию о новых ресторанах, которые будут открываться в тех же местах, где работали McDonald's, рассказал генеральный директор сети Олег Пароев.

Сегодня, по его сведениям, возобновили работу 15 ресторанов в Москве и Московской области. Пароев сообщил, что в понедельник откроются еще 50 ресторанов, до конца июня — около 200. В дальнейшем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю.

Новый владелец бизнеса McDonald's в России Александр Говор также поделился, что бывшая сеть McDonald's в России в ближайшие пять-шесть лет может расшириться с 850 до одной тысячи ресторанов.

В Москве на Пушкинской площади в 1990 году был открыт первый в России ресторан быстрого питания McDonald's.

Американская фирма ушла из России из-за спецоперации на Украине.