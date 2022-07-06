Уваров: в России по требованию ЦБ заблокировали более 190 тыс. номеров мошенников

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6 июля 2022, 12:22

Банк России, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Центральный банк России в первом полугодии 2022 года инициировал блокировку более 190 тыс. номеров телефонов, которые использовали мошенники. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.



«Цифра за полугодие 2022 года уже превышают итоговые показатели 2021 года», — поделился он.



Более того, за этот же период было заблокировано 3400 мошеннических интернет-страниц. Всего с 2020 года вместе с Генпрокуратурой ЦБ добился блокировки почти 7 тысяч сайтов, из них за весь прошлый год – 3100 страниц.



В результате объемы блокировки в этом году также превышают прошлогодние.



Ранее стало известно, что «Тинькофф банк» сообщил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте.