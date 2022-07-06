«Тинькофф банк» до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы

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6 июля 2022, 11:22

SWIFT, Rafael Henrique/ globallookpress.com

Кредитная организация «Тинькофф банк» сообщила о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте. Об этом появилась информация в официальном Telegram-канале банка.



«Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов», - говорится в сообщении.



В банке также отметили, что ограничение сервиса является временным, в дальнейшем планируется его возобновление.



Тинькофф обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, которые ожидают обработки, «в разумные сроки».



Ранее стало известно, что от системы SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк в рамках шестого пакета санкций Европейского союза.