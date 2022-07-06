Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

«Тинькофф банк» до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы

, 11:22

«Тинькофф банк» до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы
SWIFT, Rafael Henrique/ globallookpress.com

Кредитная организация «Тинькофф банк» сообщила о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте. Об этом появилась информация в официальном Telegram-канале банка.

«Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов», - говорится в сообщении.

В банке также отметили, что ограничение сервиса является временным, в дальнейшем планируется его возобновление.

Тинькофф обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, которые ожидают обработки, «в разумные сроки».

Ранее стало известно, что от системы SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк в рамках шестого пакета санкций Европейского союза.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество