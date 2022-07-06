«Тинькофф банк» до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы

Кредитная организация «Тинькофф банк» сообщила о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте. Об этом появилась информация в официальном Telegram-канале банка.
«Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов», - говорится в сообщении.
В банке также отметили, что ограничение сервиса является временным, в дальнейшем планируется его возобновление.
Тинькофф обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, которые ожидают обработки, «в разумные сроки».
Ранее стало известно, что от системы SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк в рамках шестого пакета санкций Европейского союза.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Володин: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены
Глава Харьковской ВГА Ганчев: власти и жители освобожденных территорий области стремятся к тому, чтобы она вошла в состав России
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 05.07 22:24 Посол в Великобритании Келин заявил, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских активов
- 05.07 20:41 Польша может ввести санкции в отношении двухсот российских предприятий и физических лиц
- 05.07 20:05 Глава Калининградской области Алиханов заявил, что рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику
- 05.07 19:22 Не только эффективен, но и сакрален: Байконур остаётся российским до 2050 года
- Telegram | (Подписаться) Рогозин: санкции не повлияли на сферу ракетостроения