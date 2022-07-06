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6 июля 2022, 11:39

globallookpress.com

IKEA предлагает покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает.

Ретейлер IKEA объявил о начале онлайн-распродажи 5 июля. Но произошел сбой на сайте.

В компании предупредили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. "Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме", - указано в сообщении.

Также сообщается, что полученные заявки обрабатываются, прием новых заявок запустится немного позже.

При составлении формы заявки действуют ограничения: не более 70 штук одного артикула, вес товаров - не более одной тысячи килограммов, сумма покупки - не более одного миллиона рублей.

После заполнения формы с покупателем должен связаться оператор, который сообщит, если каких-то позиций нет в наличии или они не могут быть доставлены. Затем покупателю приходит ссылка на оплату заказа, которая действительна в течение 10 минут. Но при переходе по ссылке формы оказывается, что она не работает, - сообщает ТАСС.

Шведская компания IKEA ранее в июне объявила о сокращении масштабов своего бизнеса в России. Корпорация намерена продать свои четыре мебельных фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях.