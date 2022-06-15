Компания IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников

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15 июня 2022, 18:36

globallookpress.com

Шведская компания IKEA объявила о сокращении масштабов своего бизнеса в России. Корпорация намерена продать свои четыре мебельных фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях, начала искать покупателей. Компания также собирается уменьшить штат сотрудников на производствах.

Представители мебельной корпорации пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру сильно ухудшилась.

Товары для дома, которые находятся на складах в России, распродадут среди сотрудников и клиентов.

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов рассказал, что за прошедшие три месяца с момента приостановки работы магазинов IKEA на российском мебельном рынке не образовался дефицит товаров, производства компании IKEA в России могут быть проданы с дисконтом, - передает ТАСС.

Торговые центры "Мега" продолжат работу.

Компания IKEA после начала спецоперации на Украине 4 марта объявила о приостановке работы магазинов в России.