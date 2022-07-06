Автоэксперт Ян Хайцеэр посоветовал россиянам покупать автомобили на онлайн-аукционах в условиях санкций

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6 июля 2022, 10:27

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал в интервью радио Sputnik, где искать недорогие автомобили в условиях ограничений и какие нюансы при этом нужно учитывать.

По мнению автоэксперта, потенциальным покупателям стоит обратить внимание на онлайн-аукционы бывших в употреблении (б/у) автомобилей.

«Отечественного производства доступных машин явно не хватает, а рынок надо чем-то наполнять, россиянам надо на чем-то ездить. Сегодня покупка б/у машины на зарубежном аукционе – это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль», – полагает Ян Хайцеэр.

Он также не отменяет вариант параллельного импорта, который позволит покупать онлайн новые автомобили на зарубежных сайтах.

Однако не стоит забывать, что самостоятельная покупка транспортного средства связана с серьезными рисками.

«Аукционы – это всегда риск. Они проходят где-то далеко, поэтому нужно четко представлять, как вы привезете автомобиль из-за рубежа в Россию. Если у вас нет четкого понимания, как заплатить за машину и как ее доставить, то самому заниматься этим не стоит», - объясняет эксперт.

Хайцеэр советует обращаться к профессионалам или специализированным компаниям, чтобы не лишиться финансов и потенциального автомобиля. Он также отмечает, что водители рискуют не получить машину у себя в стране из-за санкций.