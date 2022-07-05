Вирусолог Альтштейн допустил, что в конце года будет объявлено об окончании эпидемии COVID-19

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5 июля 2022, 15:44 Источник: Общественная служба новостей

COVID-19, https://unsplash.com/photos/k0KRNtqcjfw

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн во вторник допустил, что в конце года будет объявлено об окончании эпидемии COVID-19.



Анатолий Альтштейн обратил внимание на то, что вирусы всегда мутируют, а также заметил, что грядущей осенью возможен подъем заболеваемости COVID-19. Вирусолог в беседе с Общественной службой новостей, однако, заявил, что вряд ли будет существенное увеличение количества случаев заражения. Кроме того, летальность вируса в настоящий момент низкая – три-четыре десятых процента.

По словам эксперта, это связано с тем, что коронавирус нового типа изменился. Повлияли также вакцинация и то, что переболело множество людей. Ученый допустил, что в конце года может быть объявлено об окончании эпидемии COVID-19.