В Роспотребнадзоре сообщили, что прилетающим в РФ больше не надо изолироваться до получения теста на COVID-19

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4 июля 2022, 20:10 Источник: РИА "Новости"

ПЦР тест, https://unsplash.com/photos/aNEaWqVoT0g

В Роспотребнадзоре в понедельник, 4 июля, сообщили, что гражданам Российской Федерации, прилетающим на родину, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда на территорию РФ, больше не придется уходить на самоизоляцию до момента готовности результата анализа.

Ранее в ведомстве заявили о снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, в частности, речь идет о масочном режиме и запрете на работу общепита в ночное время.