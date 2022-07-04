В Роспотребнадзоре сообщили, что прилетающим в РФ больше не надо изолироваться до получения теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре в понедельник, 4 июля, сообщили, что гражданам Российской Федерации, прилетающим на родину, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата.
В сообщении Роспотребнадзора говорится, что тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда на территорию РФ, больше не придется уходить на самоизоляцию до момента готовности результата анализа.
Ранее в ведомстве заявили о снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, в частности, речь идет о масочном режиме и запрете на работу общепита в ночное время.