Cенатор Иван Абрамов о санкциях Японии против России: ответ должен быть зеркальным в отношении японских компаний

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5 июля 2022, 11:32

Иван Абрамов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы экономического комитета Совета федерации РФ, сенатор от Амурской области Иван Абрамов прокомментировал принятые Японией санкции против России и Белоруссии.

Политик пригрозил Токио зеркальным ответом на антироссийские санкции. Абрамов заявил, что Япония приобретала природные ресурсы у России, которых у нее нет. Политик подчеркнул, что введением санкций японские власти навредят прежде всего себе, поскольку без сырья невозможно производство, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", — полагает Иван Абрамов.

Власти Японии расширили санкционный список с ограничениями против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Япония вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии.