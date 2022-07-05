Росавиация: режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов России продлен до 12 июля

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5 июля 2022, 09:47 Источник: Росавиация

https://favt.gov.ru/

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля. Сообщение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Напомним, ограничены полеты в аэропорты юга и центральной части РФ Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Деятельность этих аэропортов временно приостановлена с 24 февраля 2022 года.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все другие российские аэропорты работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний необходимо уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Росавиация выплачивает субсидии аэропортам юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена.